Еще один из рода Хадид

Лицом весенне-летней мужской коллекции Hugo стал брат знаменитых манекенщиц.

1 / 5 Анвар Хадид для Hugo. Весна-лето, 2017









Похоже, что прекрасные члены семейства Хадид решили полностью завоевать модную индустрию, лишив работы многих моделей. Вдохновившись мегауспешным опытом старших сестер, осваивать просторы фэшн-бизнеса отправился их 17-летний брат. Анвар Хадид уже снимался в рекламе американской марки джинсов Rockstar Denim, однако новый контракт обещает большое будущее. В качестве лица мужской линии на сезон весна-лето 2017 Анвара выбрал бренд Hugo.