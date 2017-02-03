Еще один из рода Хадид

Лицом весенне-летней мужской коллекции Hugo стал брат знаменитых манекенщиц.
Похоже, что прекрасные члены семейства Хадид решили полностью завоевать модную индустрию, лишив работы многих моделей. Вдохновившись мегауспешным опытом старших сестер, осваивать просторы фэшн-бизнеса отправился их 17-летний брат. Анвар Хадид уже снимался в рекламе американской марки джинсов Rockstar Denim, однако новый контракт обещает большое будущее. В качестве лица мужской линии на сезон весна-лето 2017 Анвара выбрал бренд Hugo.
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