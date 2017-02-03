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Артем Кузелев

Еще один из рода Хадид

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  • 03 Февраля 201711:26
Сюжеты: Hugo Boss, Рекламные кампании

Лицом весенне-летней мужской коллекции Hugo стал брат знаменитых манекенщиц.

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  • Анвар Хадид для Hugo. Весна-лето, 2017

Похоже, что прекрасные члены семейства Хадид решили полностью завоевать модную индустрию, лишив работы многих моделей. Вдохновившись мегауспешным опытом старших сестер, осваивать просторы фэшн-бизнеса отправился их 17-летний брат. Анвар Хадид уже снимался в рекламе американской марки джинсов Rockstar Denim, однако новый контракт обещает большое будущее. В качестве лица мужской линии на сезон весна-лето 2017 Анвара выбрал бренд Hugo.

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