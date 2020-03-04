Еще один из самых ожидаемых показов весны отменен

Руководство итальянского дома Gucci отменило круизное шоу из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что показ круизной коллекции будущего года состоится в США. Точнее – руководство итальянского дома и Алессандро Микеле выбрали Сан-Франциско, исторический центр либерального активизма и место скопления массы субкультур. Круизное шоу должно было состояться 18 мая, однако эпидемия коронавируса отменила планы Gucci. Однако в компании сообщают, что дефиле все-таки состоится, пусть и позже.