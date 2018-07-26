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Артем Кузелев

Еще один показ Gucci пройдет в Париже

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  • 26 Июля 201823:47
Сюжеты: Gucci, Неделя моды в Париже

Похоже, что Алессандро Микеле решил окончательно покорить французскую столицу: в сентябре здесь пройдет уже второе шоу Gucci.

Итальянский дом Gucci раскрыл планы на ближайшее будущее. Как оказалось, показ новой коллекции состоится в бывшем эпицентре ночной жизни Парижа – клубе Theater Palace. Здесь 24 сентября марка представит образы сезона весна-лето 2019 и таким образом станет участником местной Недели моды. В релизе Gucci говорится, что выбор локации связан с атмосферой заведения, которая созвучна философии дома и по-прежнему вдохновляет молодежь.

Ранее модный дом посвятил Парижу и событиям мая 1968 года специальную рекламную кампанию. Также в мае Микеле представил круизную коллекцию во французском Арле.

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