Еще один показ Gucci пройдет в Париже

Похоже, что Алессандро Микеле решил окончательно покорить французскую столицу: в сентябре здесь пройдет уже второе шоу Gucci.

Итальянский дом Gucci раскрыл планы на ближайшее будущее. Как оказалось, показ новой коллекции состоится в бывшем эпицентре ночной жизни Парижа – клубе Theater Palace. Здесь 24 сентября марка представит образы сезона весна-лето 2019 и таким образом станет участником местной Недели моды. В релизе Gucci говорится, что выбор локации связан с атмосферой заведения, которая созвучна философии дома и по-прежнему вдохновляет молодежь.

Ранее модный дом посвятил Парижу и событиям мая 1968 года специальную рекламную кампанию. Также в мае Микеле представил круизную коллекцию во французском Арле.