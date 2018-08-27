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Артем Кузелев

Еще один скандал вокруг Nike

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  • 27 Августа 201822:22
Сюжеты: Nike

В связи с этическим инцидентом в Южной Африке закрылось несколько магазинов спортивной марки.

На прошлой неделе несколько магазинов Nike в Южной Африке закрыли двери после возмущенной реакции пользователей сети на расистские высказывания мужчины, который якобы имеет отношение к компании. На видео с пляжа мужчина европеоидной расы говорит с нарочитым южноафриканским акцентом: «Ни одного кафра в поле зрения. Просто рай на земле». Слово «кафр» ассоциируется у южноафриканцев с апартеидом и несет негативный смысл, как и слово «негр».

Компания Nike не давала официальных комментариев, однако опубликовала свежий релиз, в котором напомнила о «неизменной приверженности к этническому разнообразию, инклюзии и этичности». Кроме того, было подчеркнуто, что мужчина из видео не является сотрудником Nike. В данный момент работа всех 11 магазинов марки восстановлена.

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