Еще один скандал вокруг Nike

В связи с этическим инцидентом в Южной Африке закрылось несколько магазинов спортивной марки.

На прошлой неделе несколько магазинов Nike в Южной Африке закрыли двери после возмущенной реакции пользователей сети на расистские высказывания мужчины, который якобы имеет отношение к компании. На видео с пляжа мужчина европеоидной расы говорит с нарочитым южноафриканским акцентом: «Ни одного кафра в поле зрения. Просто рай на земле». Слово «кафр» ассоциируется у южноафриканцев с апартеидом и несет негативный смысл, как и слово «негр».

Компания Nike не давала официальных комментариев, однако опубликовала свежий релиз, в котором напомнила о «неизменной приверженности к этническому разнообразию, инклюзии и этичности». Кроме того, было подчеркнуто, что мужчина из видео не является сотрудником Nike. В данный момент работа всех 11 магазинов марки восстановлена.