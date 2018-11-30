Еще один Vogue закрывается

Очередной закрытой версией Библии моды стал мексиканский Vogue.

Сразу после новости о слиянии Conde Nast и Conde Nast International источники близкие к издательскому гиганту сообщили, что компания готова закрыть очередную бумажную версию Vogue. По неподтвержденной информации издательский дом планирует закрыть журнал Vogue Mexico y Latinoamerica, который сегодня выходит в 12 странах Южной Америки. Официального подтверждения слухов пока что не было, но тренд на сокращение бумажных изданий в последнее время очень устойчивый.