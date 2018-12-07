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Gucci (303)
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Артем Кузелев

Еще одна книга: Дом Gucci анонсировал новое издание

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  • 07 Декабря 201821:43
Сюжеты: Gucci

Американский режиссер Хармони Корин станет автором очередного фотобука итальянского дома моды.

Похоже, руководство итальянской марки решило выпускать новый фотоальбом в честь каждой новой коллекции. На этот раз в центре внимания межсезонная коллекция будущего года. Созданием фотографий для него займется американский режиссер Хармони Корин, известный по артхаусным лентам. Уже сейчас известно, что съемки пройдут на юге Италии – в Помпеях и Геркулануме.

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