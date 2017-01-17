Еще одна модная выставка в «Эрарте»

Петербургский музей «Эрарта» анонсировал еще один выставочный проект, связанный с модой.

В апреле 2017 года петербургский музей «Эрарта» порадует жителей и гостей Северной столицы выставкой «Под одеждой». Экспозиция будет привезена из лондонского Музея Виктории и Альберта и будет посвящена истории дизайна нижнего белья. Выставочный проект «Под одеждой» исследует интимные отношения между нижним бельем и модой, а также роль белья в формировании женских и мужских образов. В экспозиции будут затронуты и вопросы отношения полов, секса и морали.