Еще одна награда для Рафа Симонса

Креативного директора Calvin Klein наградят за использование в работе стеганых одеял и квилтов.

Сотрудники Американского музея народного искусства отметят Рафа Симонса специальной наградой. В начале октября на торжественной церемонии в Нью-Йорке дизайнер получит премию AFAM за использование элементов традиционного искусства, в частности стеганых одеял и квилтов, в коллекциях, рекламных кампаниях и других проектах Calvin Klein. Председатель совета попечителей музея Монти Бланшар отметил: «Раф Симонс – один из самых влиятельных дизайнеров в мире, его интерес к американским квилтам привлекает внимание к тому, что Американский музей народного искусства собирает, показывает и поддерживает».