Еще одна награда от Британского Совета моды

Стало известно, кто получит премию The British Fashion Awards за инновации в модной индустрии.

Британский Совет моды сообщил еще одного лауреата, которого намерен наградить в этом году. Компания Parley for the Oceans во главе с основателем Кириллом Гутчем станет обладателем The British Fashion Awards за инновации в сфере моды. Бренд будет отмечен за свою работу в области сбора и переработки океанического пластикового мусора.