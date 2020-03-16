Еще одна Неделя моды отменена из-за эпидемии

Организаторы модных показов в Сан-Паулу сообщили о том, что мероприятие будет проведено осенью.

В официальном релизе Недели моды в Сан-Паулу, которая должна была пройти 24-28 апреля, говорится: «В связи с недавним объявлением о пандемии Covid-19 организаторы приняли решение отменить все показы, запланированные на 24-28 апреля. Учитывая нетипичный сценарий и желая сохранить здоровье и благополучие всех, фестиваль SPFW + и международная конференция будут перенесены». Известно, что бразильская Неделя в этом году отмечает 25-летие, поэтому с ней были связаны и другие отраслевые мероприятия. По предварительным данным, все перенесено на 16-20 октября.

Что касается других регионов Южной Америки, то известно, что Неделю моды в Колумбии Colombiamoda, запланированную на 28-30 июля, пока что не отменяют и не переносят. Апрельская мексиканская Неделя пройдет в апреле в онлайн-режиме.