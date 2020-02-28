Еще одна Неделя моды отменена из-за коронавируса

Следом за пекинской и шанхайской Неделями организаторы отменили показы в Сеуле.

Организаторы Недели моды в Сеуле сезона осень-зима 2020 отменили показы из-за эпидемии коронавируса. Ранее сообщалось, что шоу состоятся с 17 по 21 марта, однако на данный момент известно, что в Южной Корее число зараженных достигло порядка 900 человек. Это повлияло на решение правительства Сеула.

Ранее сообщалось, что свои показы в Азии отменили модные дома Chanel и Prada.