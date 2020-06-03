Еще одна популярная марка отказалась от традиционного расписания показов

На этот раз нарастающий тренд поддержали в бренде Off-White, решив перейти на новый календарь.

В фэшн-холдинге New Guards Group, владеющем брендом Off-White и рядом других марок, сообщили о намерении осуществлять поставки в соответствии с сезоном. Таким образом Off-White пропустит сентябрьскую Неделю моды, а коллекцию сезона весна-лето 2021 представит я январе 2021 года. В магазинах вещи из нее появятся в феврале. Как отметила генеральный исполнительный директор компании Андреа Грилли, так компания хочет максимально сократить разрыв между презентацией и поставкой коллекции в магазины, при этом сохранив качество вещей. В марке предполагают, что новый календарь привлечет внимание новых покупателей.