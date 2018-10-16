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Артем Кузелев

Еще одна премия для молодых талантов

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  • 16 Октября 201820:56

Британский Совет моды объявил о появлении новой номинацию в рамках премии The Fashion Awards.

Во второй понедельник декабря в лондонском Альберт-холле пройдет очередная церемония награждения Британского Совета моды. На этот раз в рамках The Fashion Awards впервые будет вручена награда в номинации New Wave: Creatives. Церемония обещает стать настоящим праздником, ведь награждены будут сто человек, среди которых молодые профессионалы из разных сфер модной индустрии: от дизайна до макияжа.

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