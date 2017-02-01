Еще одна престижная должность Бертрана Гийона

Креативный директор дома Schiaparelli назначен президентом жюри Фестиваля моды и фотографии в Йере 2017 года.

Организаторы Международного фестиваля моды и фотографии сообщили, что в этом году жюри возглавит креативный директор Schiaparelli. В конце апреля знаковое для индустрии мероприятие пройдет уже в 32 раз и продлится пять дней. Победителей конкурсной программы объявит компетентное жюри, которое и возглавит Бертран Гийон. Кроме главы итальянского дома моды, работы десятерых финалистов судить будут журналистка Софи Фонтанель, ювелирный дизайнер Сабина Гетти и британский фотограф Макс Вадукул.