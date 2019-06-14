Еще одна важная выставка во Флоренции

Организаторы 96-й ярмарки Pitti Uomo представили экспозицию, которая рассказывает о жизни мужского гардероба последние 30 лет.

На этот раз флорентийская ярмарка Pitti Uomo богата не только на события основной программы, но и на смежные мероприятия. Одним из них стало открытие фондом Pitti Immagine Discovery выставки «Краткий роман о мужской моде». Проект посвящен изменениям, которым за последние 30 лет подвергался мужской костюм. В роли куратора выступил сам Оливье Сайяр, директор Парижского музея моды. По итогам выставки, которая работает до 27 сентября, будет создана постоянная коллекция мужской одежды Fondazione Discovery, которую создатели проекта безвозмездно передадут Музею моды и костюма Палаццо Питти.