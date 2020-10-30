Еще одна жертва коронакризиса: Gap закрывает магазины в Европе

В компании сообщили, что последствия пандемии сильно сказались на экономическом состоянии и продажах Gap.

Руководство марки Gap приняло решение о реализации антикризисных мер. С просевшими из-за распространения эпидемии продажами компания собирается бороться, закрывая магазины. По мнению владельцев бренда, восстановиться ему поможет ликвидация большего количества торговых точек на территории Европы. Основная часть магазинов марки закроется в Великобритании, Ирландии, Франции и Италии.