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Артем Кузелев

Еще одна жертва коронакризиса: Gap закрывает магазины в Европе

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  • 30 Октября 202016:59
Сюжеты: GAP, Covid19

В компании сообщили, что последствия пандемии сильно сказались на экономическом состоянии и продажах Gap.

Руководство марки Gap приняло решение о реализации антикризисных мер. С просевшими из-за распространения эпидемии продажами компания собирается бороться, закрывая магазины. По мнению владельцев бренда, восстановиться ему поможет ликвидация большего количества торговых точек на территории Европы. Основная часть магазинов марки закроется в Великобритании, Ирландии, Франции и Италии.

 
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