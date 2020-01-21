Еще одно фэшн-реалити появится в 2020 году

В компании Amazon объявили дату премьеры реалити-шоу Making the Cut.

В эфире Amazon Prime Video фэшн-состязание молодых дизайнеров дебютирует 27 марта 2020-го. Ведущими проекта Making the Cut стали Хайди Клум и Тим Ганн, чей блистательный дуэт известен всему миру по шоу «Проект «Подиум». По сценарию, 12 молодых дизайнеров из разных стран сразятся за приз в миллион долларов и возможность запустить собственный бренд. При этом создатели проекта подчеркивают, что акцент будет делаться на необычных дизайнерских решениях. Кроме того, все модели, которые участники реалити создадут на проекте, можно будет приобрести через сайт Amazon. Судьями выступят настоящие звезды моды: Наоми Кэмпбелл, Карин Ройтфельд, Джозеф Альтузарра и Николь Ричи.