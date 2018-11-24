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Артем Кузелев

Еще одно издание Conde Nast закрывается

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  • 24 Ноября 201812:13
Сюжеты: Glamour

Следом о закрытии испанского Vogue издательство объявило о закрытии печатной версии американского Glamour.

С 2019 года издательский гигант Conde Nast прекратит выпуск бумажной версии американского Glamour. После январского номера издание полностью перейдет в цифровой формат, при этом подписка на онлайн-версию первое время останется бесплатной. Саманта Бэрри, главный редактор журнала, сообщила, что печатный вариант будет существовать лишь в рамках реализации специальных проектов.

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