Еще одно издание Conde Nast закрывается

Следом о закрытии испанского Vogue издательство объявило о закрытии печатной версии американского Glamour.

С 2019 года издательский гигант Conde Nast прекратит выпуск бумажной версии американского Glamour. После январского номера издание полностью перейдет в цифровой формат, при этом подписка на онлайн-версию первое время останется бесплатной. Саманта Бэрри, главный редактор журнала, сообщила, что печатный вариант будет существовать лишь в рамках реализации специальных проектов.