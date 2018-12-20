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Forever 21 (21)
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Артем Кузелев

Еще одну марку обвинили в расизме

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  • 20 Декабря 201815:16
Сюжеты: Forever 21

Американскому фастфэшн-бренду Forever 21 пришлось объясниться перед интернет-пользователями.

На этот раз обвинения в расизме посыпались на американскую марку Forever21. Мужской свитер из обновленной коллекции бренда со слоганом Wakanda Forever вызвал неоднозначную реакцию у пользователей сети. Сами слова являются слоганом к фильму студии Marvel «Черная пантера» и имеют в виду африканского супергероя – короля вымышленной африканской страны Ваканда. Возмутило же людей то, что свитер на сайте марке представляет белокожий парень.

Реакция Forever 21 последовала незамедлительно. Фотографии были удалены, а в сети появилось такое заявление бренда: «Forever 21 очень серьезно относится к отзывам о нашей продукции. Мы любим всех супергероев и самых разных моделей разных национальностей, поэтому приносим свои извинения, если наши фото кого-то оскорбили».

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