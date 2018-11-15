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Артем Кузелев

Еще пять фотоальбомов от дома Louis Vuitton

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  • 15 Ноября 201811:26
Сюжеты: Louis Vuitton

Парижский дом моды продолжает расширять свою коллекцию путеводителей. На этот раз в центре внимания Сицилия, Бали, Женева, Иран и маршрут Великого шелкового пути.

В коллекции путеводителей Louis Vuitton Fashion Eye долгожданное пополнение. В серии вышло еще пять фотоальбомов, проиллюстрированных известными модными фотографами. Среди авторов новых изданий Квентин де Бри, Оливьеро Тоскани, Кисин Синояма, Харли Уэйр и Поль Русто. Впервые новинки будут на стенде дома в рамках международной ярмарки Paris Photo и совсем скоро появятся в магазинах марки.

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