Ещё одна корона в копилку достижений актрисы и модели Алисы Котельниковой

Алиса Котельникова известна как девушка одарённая, разносторонняя, целеустремлённая и трудолюбивая. С детства она мечтала стать актрисой и связать свою жизнь с этим непростым, но волшебным искусством. В многочисленных интервью Алиса прямо говорит: «С самого младенчества, как только стала себя осознавать, сразу поняла, что буду актрисой».

На пути к своей мечте целеустремлённая девушка сталкивалась и с различными препятствиями, и с преодолением внутренних барьеров. А первым шагом к успеху, как вспоминает Алиса, был побег в 14 лет из загородного дома, где живёт её семья, на кастинг в модельное агентство, располагающееся в Москве. Сейчас красавица вспоминает об этом с улыбкой, а тогда, пять лет назад, ей было не до смеха и «влетело» от родителей. Но, без сомнения, этот поступок закалил будущую модель, актрису и певицу и показал окружающим всю серьёзность её намерений, раскрыв внутреннюю силу.

Сейчас в арсенале Алисы роли в кино, сериалах, музыкальных видео, и это только начало. В данный момент в разработке находятся несколько интересных и серьёзных проектов, где Алиса занята в главных ролях. Кроме того, девушка известна как востребованная модель. За её плечами огромное количество дефиле, рекламных кампаний брендов одежды и украшений, съёмок в телевизионной рекламе и в телепередачах. Также Алиса является и героиней глянца: в её портфолио далеко не одна обложка глянцевых изданий, отечественных и зарубежных, в том числе и специализированного кинематографического журнала «Актёры» и интервью изданию Topcity Dubai. Не забывает наша героиня и об учёбе, Алиса получает высшее образование на кафедре телевидения филологического факультета Российского университета дружбы народов.

Алиса всегда говорит, что главное для любой девушки в профессии будь то модели или актрисы – оставаться собой, подчёркивая свою индивидуальность, даже если и не вписываешься в унылые стандарты. Сама Алиса обладает яркой неповторимой внешностью, и не только обладает, но и умеет интересно себя преподнести, тем более достоинства девушки не ограничиваются лишь внешним видом.

Разносторонность талантов Алисы доказывает и тот факт, что красавица является неоднократной обладательницей всевозможных титулов, таких как «Модель года – 2017» по версии журнала «Megapolis Time», Вице-Мисс «Краса Российской Империи-2016», Вице-Мисс World Russian Beauty Moscow Region-2016, Мисс Personaz-2016.

Конкурсы красоты, считает, Алиса, помогают получить новый опыт, развить артистические навыки и добавляют уверенности в себе. Не так давно Алиса участвовала в конкурсе «Королева инстаграма 2017», где предстала ярким блогером, ведь её аккаунт @alisa_rojas в этой мегапопулярной социальной сети имеет более чем 200 тысяч живых и активных подписчиков, а на только что прошедшем финале крупномасштабного конкурса красоты «Мисс Федерация 2017» Алиса Котельникова завоевала ещё одну драгоценную корону - корону Вице-Мисс Федерация 2017 года!