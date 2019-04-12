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Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld) (273)
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Артем Кузелев

Эскизы Карла Лагерфельда продадут с аукциона

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  • 12 Апреля 201910:00
Сюжеты: Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld)

18 апреля во Флориде пройдут торги, на которых будут представлены скетчи из архивов дизайнера.

Американский аукцион Urban Culture Auctions анонсировал необычные торги. В качестве лотов на них будут представлены 125 эскизов и скетчей, созданных в разное время Карлом Лагерфельдом и чудом сохранившихся. Владельцы аукционного дома сообщают: «Эти скетчи сделаны одним из величайших кутюрье последних лет. Они очень редкие и могли не сохраниться, если бы остались у Карла Лагерфельда». Стартуют цены на рисунки с отметки 2000-4000 долларов.

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