Эскизы Manolo Blahnik стали раскрасками

Легендарный обувной бренд выложил на своем сайте альбом с эскизами туфель, раскрасить которые предлагается поклонницам марки.

Обувная марка Manolo Blahnik предлагает провести время в самоизоляции с пользой. В рамках инициативы The Art of Colouring бренд опубликовал на своем сайте альбом с эскизами пяти моделей, который можно использовать в качестве раскраски. Получившимися рисунками в компании предлагают делиться Instagram, сопровождая их хэштегом #ManoloBlahnikSmiles. Проект станет наглядной поддержкой проекта Маноло Бланика Smile Project и британского фонда Mental Health Foundation, занимающегося проблемами ментального здоровья.