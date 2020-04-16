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Артем Кузелев

Эскизы Manolo Blahnik стали раскрасками

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  • 16 Апреля 202015:18
Сюжеты: Manolo Blahnik

Легендарный обувной бренд выложил на своем сайте альбом с эскизами туфель, раскрасить которые предлагается поклонницам марки.

Обувная марка Manolo Blahnik предлагает провести время в самоизоляции с пользой. В рамках инициативы The Art of Colouring бренд опубликовал на своем сайте альбом с эскизами пяти моделей, который можно использовать в качестве раскраски. Получившимися рисунками в компании предлагают делиться Instagram, сопровождая их хэштегом #ManoloBlahnikSmiles. Проект станет наглядной поддержкой проекта Маноло Бланика Smile Project и британского фонда Mental Health Foundation, занимающегося проблемами ментального здоровья.

 
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