Estet Fashion Week станет на два дня больше

10-16 апреля 2017 года в Москве пройдет XIII сезон международной ювелирной недели моды Estet Fashion Week. Этой весной неделя моды продлится не 5 дней, как ранее, а 7, превратившись в полноценную fashion week. Целых два дня на этот раз будут посвящены детским показам. На подиуме Ювелирного дома «Эстет», организатора мероприятия, как и прежде, будут представлены как коллекции одежды, так и ювелирные бренды, а также аксессуары, шляпки, сумки – все то, без чего немыслим современный законченный фэшн-образ.

Среди участников Estet Fashion Week: весна-2017 – Дом моды Slava Zaitsev, Querida Philippa (Испания), Ассоциация модельеров России, PABLOSKY (Испания), MUGAKO (Белоруссия), L’erede, Kanounov, Stilnyashka, «ДушеГрея», Fashion Style, Оксана Негода, Алина Стаканова и др.

В числе участвующих ювелирных и часовых брендов – GEVORKYAN, Escada, НИКА, ЮЭ «Эстет», TechnoMarine, Bijou Tresor, «Ани М», Alcozer&J, Gohfeld Jewellery, Zlata.

Как всегда, фэшн-показам будут сопутствовать: «круглые столы» на тему моды, концертная программа, выставки, шоу, презентации и выставки. Тематические дни показов: «Мода мегаполиса», «Вечерняя и свадебная мода», «Мир детства», «Летний шик».

В финале сезона жюри, в которое входят эксперты моды, искусствоведы, ювелиры, эксперты моды и руководители профильных СМИ, выберет победителей в нескольких номинациях: «Лучшая коллекция одежды», «Лучшая ювелирная коллекция», «Лучшая детская коллекция» и др. Председатель жюри - Народный художник России (2006), глава Дома Моды Slava Zaitsev Вячеслав Зайцев.

16 апреля состоится официальная церемония закрытия и награждения победителей сезона.

Партнеры:

Официальный партнер по стилю – бренд DEMI (Япония). Британская высшая школа дизайна, Союз русских байеров, МВЦ «Музей Моды»,

ТТЦ «Останкино», Модельное агентство Art Status, Детское модельное агентство TOP SECRET kids, косметика Dry Dry, свадебное агентство «Shebi», мастерская мороженого «Айскрафт», Meхико, Фонд Диалог-Арт. Russian Music Box – генеральный телепартнер Официальные инфопартнеры: «Дорогое удовольствие», «Аргументы недели», «Модный magazine», ИА Intermedia, ИА Intermoda, РИА «Мода», «Навигатор ювелирной торговли», Ювелир.инфо, «Мини Мода», Fashion Хит, Kids CLUB, Linda, порталы Fashion Education, podium.life, Fashion Concert, mode-art, МоdaNews, «Мир моды».