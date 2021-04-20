Estet Fashion Week: Весна-2021

8-14 апреля в Москве в 19-й раз состоялась Международная ювелирная неделя моды Estet Fashion Week.

Среди участников 19-го сезона: Надежда Шибина, Кенгуру, Евромех, George Black, Иван Рыбников, Ирина Шарлау, KIBOVSKAYA, Indira Badiyar, Nicole Kids, Fashion Book, Jolie kids, “K.D.I.D”, Елена Иосифова, Leya.me, Anjkids, KLIMKOVA, Ассоциация дизайнеров России Fashion Style, Арт подиум, Dariagio, Fashion book by Alena Stepina, M22, Slatecka, Felizario, Oksana Kazakova, Анна Иванова&Елена Мурзина, Jeanne Nicole.

В этом сезоне вниманию гостей и экспертов были представлены коллекции ювелирных и часовых брендов: Gevorkyan, Philippe de Cheron, Movado.

Партнеры:

Yamaguchi, Prouve´, SCREEN, GAUDI, The Live Coffee, Shamir, «Королевская Вода», 360, Betty`s cake, Coffee brothers, Эсконт оптика, Haribo, Lobacheva project, Alla Frenkel, Theatre des Parfums.