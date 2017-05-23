Эстетика CinzanoArt

С середины марта Центр дизайна ARTPLAY стал местом встреч поклонников модернизма: открылась мультимедийная выставка «От Моне до Малевича. Великие модернисты». Среди экспонатов — работы Клода Моне, Эдгара Дега, Поля Гогена, Амедео Модильяни и других авторов.

20 мая на выставке прошел мультимедийный показ коллекции художественных рекламных постеров Cinzano конца 19 века. Искусство создания рекламных плакатов существует несколько веков, но особую значимость они приобрели в 19 столетии, когда их стали делать художники с мировыми именами. Только знаменитые итальянские бренды могли в то время позволить себе работать с художниками и иллюстраторами. Cinzano был первым, кто привлек таких авторов, как А. Хохенштайн и Л. Капьелло, к созданию своих плакатов. Художественное и культурное наследие бренда бесценно, а его шарм и стиль — вне времени.

Эстетика и эволюция винтажного плаката видны в каждой работе мастеров, творивших для Cinzano. Работы, отобранные для выставки, принадлежат к различным школам и эпохам и представляют значительную художественную и историческую ценность. Мультимедийный проект Центра дизайна ARTPLAY познакомил посетителей с уникальным творчеством европейских авторов, стоящих у истоков рекламного искусства.