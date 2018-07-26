Этноподиум 2018. Султан Салиев. Коллекция "Чудное мгновенье"

Коллекция "Чудное мгновенье" вдохновлена женским образом аристократичной дамы начала 19-го века. Окруженная обожанием кавалеров, она оставалась верной и благородной, сильной и женственной. Даме, которой посвящали подвиги, победы и стихи. Образы коллекции построены на контрастах нежных платьев и брутальных жакетов, жестких формах и мягких линиях, на открытости, но не пошлости.

Фото - Дима Бабушкин