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Этноподиум 2018. Султан Салиев. Коллекция "Чудное мгновенье"

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  • 26 Июля 201823:09

Коллекция "Чудное мгновенье" вдохновлена женским образом аристократичной дамы начала 19-го века. Окруженная обожанием кавалеров, она оставалась верной и благородной, сильной и женственной. Даме, которой посвящали подвиги, победы и стихи. Образы коллекции построены на контрастах нежных платьев и брутальных жакетов, жестких формах и мягких линиях, на открытости, но не пошлости.

Фото - Дима Бабушкин

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