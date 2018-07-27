Этноподиум 2018. Татьяна Воротникова. Коллекция "Золотая долина"

Не так давно Кыргызские мастерицы создавали уникальные костюмы, которые были нарядные и практичные . В коллекции "Золотая долина" все вещи имеют свой характер, они удобны, стильны, с ремесленными элементами отделки: стежка, вышивка, защипы. Коллекция сшита из натуральных тканей . Эти пальто, жакеты, надеваются поверх удобного, широкого платья или брюк, голова покрыта красивым головным убором, чтобы подчеркнуть красоту и законченность костюма. В коллекции использованы винтажные раритетные ткани и старинные украшения - пуговицы.

Фото - Дима Бабушкин