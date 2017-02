Этюд в романтичных тонах: модные новинки для Вечера Всех Влюбленных

Начинается самая романтичная в году - валентиновская неделя, которую невозможно представить без атмосферы влюбленности, сентиментальных писем-признаний, разнообразных сувенирных сердечек и лиричных букетов.

Знаменитые дизайнерские бренды заранее подготовились к празднику, чтобы предоставить модницам множество идей для стильного образа к 14 февраля.

В этом году День Всех Влюбленных - вторник, поэтому у нас будет совсем немного времени, чтобы успеть преобразиться после трудового дня для романтического вечера. И мы успеем!

Лепестки алых роз

Начинать преображения лучше с деталей - например, легко и быстро переодеть ноготки в яркий цвет. Новый дышащий лак-уход BREATHABLE™ от ORLY абсолютно заменяет собой базу, лак и топ. Благодаря специальной плоской кисточке наносится идеально гладко. И самое главное - рекордно быстро высыхает всего за 10 минут! Чтобы праздничный маникюр соответствовал главному цвету праздника выбирайте шикарные красные оттенки Love My Nails или Stronger Than Ever и на ваших руках расцветут сразу 10 лепестков алых роз!

Все в ажуре

Для домашнего романтичного вечера вдвоем нет лучшего женского наряда, чем комплект кружевного белья. Lingerie-дизайнеры воплощают в валентиновских коллекциях свои самые откровенные фантазии и вечер 14 февраля - именно тот случай, когда важнее не платье, а тот наряд, что ближе к телу.

Творческая команда испанского бренда Women'secret предлагает девушкам встречать своего Валентина в роскошном ажурном белье страстного бордового или нежного кремового оттенка.

Сердечная зависимость

Валентинки можно писать не только на бумаге и можно вообще ничего не писать, а просто надеть чулки или колготки Calzedonia с множеством миниатюрных сердечек и предложить избраннику самому прочитать все послание от бедер до пят.

Максимально лаконичный и очень милый вариант - носочки с сердечками или влюбленной парочкой Микки и Минни Маус.

Купание с Купидоном

Сделайте приятный сюрприз себе и адресату своих чувств - теплую ванну с ароматной воздушной пеной, которую создаст игривая бомбочка-сердечко по имени "Купидон"!

Красивая валентиновская новинка от бренда LUSH благоухает томной розой и освежающим бергамотом с соблазнительной горчинкой фиалки.

А после ванны побалуйте любимого массажем с "Любовным заклинанием" - плитки из тающего на теле какао-масла с букетом из нот гвоздики, нероли и лимонного мирта, которые плавно настроят на волну флирта.

Спальня не для сна

Остается только "переодеть" кровать в праздничный наряд - в новой коллекции старинного французского бренда Yves Delorme замечен королевски изысканный комплект постельного белья Romance. Пышные, наполненные счастьем розы, вышитые на вишневом сатине, приглашают влюбленных окунуться в мир чувственного наслаждения.

Автор: Диана Мицкевич