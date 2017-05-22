Ева Лонгория вновь появилась на Global Gift Gala в Каннах

Мадам Камила Серес де Ротшильд и Ева Лонгория остаются подругами на протяжении уже многих лет. Поэтому неудивительно, что для своего Благотворительного ужина Global Gift Gala Ева вновь выбрала Mouton Cadet Wine Bar с его прекрасным видом.

Во время закрытого ужина, вдали от суматохи Фестиваля, главным событием стал аукцион, вырученные средства которого поступили в Global Gift и благотворительный фонд Евы Лонгории, поддерживающий латиноамериканок.

Гости вечера также насладились живыми выступлениями казахстанской звезды Димаша Кудайбергена и французскими певцами Албаном Бартоли и Мелиссой Н'Кондой. В этом году выступление 22-летнего Димаша открыло Национальный павильон Казахстана, представленный в Каннах, а несколько дней наззад, он также поразил всех гостей Global Gift Gala своим концертом на ужине в Париже.