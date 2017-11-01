"Evelina Khromtchenko & Ekonika". Новогодняя линия 2017/18

Эксперт моды Эвелина Хромченко и компания «Эконика» представили новогоднюю линию обуви и аксессуаров в рамках новой капсульной коллекции.

В новогодней части коллекции, исполненной в замше, бархате, глиттере и коже, представлены остроносые туфли на высоте 10,5 см, ботильоны, балетки с фирменными бантами из чёрной сутажной ленты и босоножки на платформе и устойчивом каблуке. В этот раз помимо черных замши и бархата и новых оттенков глиттера в новогодней линии появились модели из итальянской кожи с оттенком состаренного золота и серебра – визитных карточек русского стиля в международной моде.

Особенность коллаборации #EvelinaKhromtchenkoAndEkonika сезона зима 2017-2018 – наличие детских размеров обуви. На фото кампании их демонстрирует пятилетняя участница шоу «Лучше всех» на Первом канале Ева Смирнова.

Ко всем клатчам-минодьерам с фирменной застёжкой в виде очков и новогодним клатчам-конвертам при покупке полагается подарок – съемная шелковая кисть.

Помимо фирменного принта Эвелины Хромченко в форме открытой книги под Новый год будут презентованы еще два раппорта, собранных из рисунков эксперта моды на полях телесценариев: это туфельки на шпильках и звезды. Если раппорт с туфельками украсит только одну новинку коллекции – шелковые платки-каре, то звездочки и кометы не только напечатаны на платках, но и вышиты серебряной нитью-канителью на босоножках, туфлях, кедах, сумках и брошках.

Для того чтобы продлить ощущение Нового года, на сьемку кампании принесли щенков джек-рассел терьера, ведь 2018 – это год Собаки по китайскому календарю.

С наступающим Новым годом!

www.evelinakhromtchenko.com

www.ekonika.ru