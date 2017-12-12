Eventail Kids провел предпразничный Модный Детский Показ «Новогодняя фантазия»!

10 декабря 2017 года в ресторане «О'Шалей» в Одинцово состоялся шестой Всероссийский Модный Детский Показ Eventail Kids, приуроченный к Новому году. В этот раз показ получил название «Новогодняя фантазия», и атмосфера праздника соответствовала!
Показ проходил в ресторане-замке «О'Шалей», расположенном в поселке Николино» в окружении дурманящего и бодрящего соснового леса, пропитанного ароматами смолы и еловых шишек. В стенах ресторана каждый нашел свой кусочек праздника: взрослые – великолепие торжественных интерьеров и романтику, а дети – настоящую сказку! Гостям особенно запомнились светящийся Дед Мороз со Снегурочкой и мастер-классы по рисованию и изготовлению новогодних подарков. Развлечения нашлись и для детей, и для взрослых! А некоторые мамы-красавицы воспользовались возможностью сделать праздничный макияж и красивую прическу. Все эти волшебные моменты были запечатлены шеф-фотографом показа – мастером свадебной и семейной фотографии Сергеем Хватынцом. Кроме того, показ снимали более 10 специально приглашенных фотографов и видеографов.
В показе принимали участие дети звезд российского шоу-бизнеса, музыканты и артисты, в числе которых:
- - Арсений, Артем и Яна – детки ведущей Юлии Барановской и футболиста Андрея Аршавина;
- - Макар Першин, сын Анастасии Макаревич – певицы, основной солистки женской поп-группы «Лицей»;
- - Даниэль Гусев, сын Евгении Феофилактовой – модели и популярного блогера;
- - Анастасия Годунова – певица, актриса, ведущая светских мероприятий.
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- Всего в показе принимали участие 45 детей в возрасте от 3-12 лет. Официальным лицом показа стала Дарья Фролова, которая открывала и закрывала это незабываемое мероприятие. А украшением праздника стало выступление Василисы Савкиной, певицы, актрисы, участница проекта «Голос дети» и группы «Непоседы», а также подарки от наших партнеров.
Eventail Kids в очередной раз подтвердил, что семейный отдых с детьми может быть интересным, необычным и увлекательным! Каждый показ – это уникальная возможность для маленьких непрофессиональных моделей оказаться на подиуме и испытать свою «минуту славы» в роскошных интерьерах под аплодисменты родителей и гостей. Представители премиальных брендов модной детской одежды ДТЦ «Винни» и стилист-имиджмейкер Елена Рогожина заранее подобрали индивидуальные образы для каждого ребенка, а прически и макияж создавала команда стилистов-визажистов под руководством Татьяны Прасоловой.
Нельзя удержать детство, но его можно наполнить яркими незабываемыми моментами вместе с Еventail Кids! Модный детский показ – праздник, который дарит не только эмоции, но и уверенность, умения, навыки, красоту и память на века!
Наставник проекта: Вячеслав Степаненко
Руководитель показа: Ирина Володкина
Ведущий показа: Ярослав Насонов
Режиссер-постановщик: Елена Чеберя
Стилист-имиджмейкер: Елена Рогожина
Команда стилистов визажистов под руководством Татьяны Прасоловой
Декоратор: Татьяна Старжинская
Шеф-фотограф показа: Сергей Хватынец
Генеральный партнер показа
Ресторан «О'Шалей»
Официальный партнер показа
Сеть Детских Торговых Центров «Винни»
Партнеры показа
VikiLand Family club
Ресторан «Бочка»
Магазин детских игрушек «Gulliver-toys»
ТД «Гулливер и Ко» - «Гулливер»
Ресторан «Бочка»
Детские аксессуары Little Gentrys
Питьевая вода «Королевская вода»
Студия живописи Александры Мироновой
Декоратор Татьяна Старжинская
Аниматоры https://lobacheva-project.ru/
Дед Мороз и Снегурочка: http://ded-moroz-pridet.ru/
Информационные партнеры
Медиахолдинг «Радио Сити» tvmchannel.ru
Контакты
Официальный сайт Группы Компаний Eventail®: eventail.ru
Официальный сайт показа: eventail-kids.ru
E-mail: info@eventail-kids.ru
+7 (495) 120 06 23
+7 (495) 585 65 75
Для СМИ и партнеров:
+7 (926) 701 74 41, Ирина Володкина
Будем рады видеть вас в числе наших партнеров и гостей на будущих показах!
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