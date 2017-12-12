Eventail Kids провел предпразничный Модный Детский Показ «Новогодняя фантазия»!

10 декабря 2017 года в ресторане «О'Шалей» в Одинцово состоялся шестой Всероссийский Модный Детский Показ Eventail Kids, приуроченный к Новому году. В этот раз показ получил название «Новогодняя фантазия», и атмосфера праздника соответствовала!

Показ проходил в ресторане-замке «О'Шалей», расположенном в поселке Николино» в окружении дурманящего и бодрящего соснового леса, пропитанного ароматами смолы и еловых шишек. В стенах ресторана каждый нашел свой кусочек праздника: взрослые – великолепие торжественных интерьеров и романтику, а дети – настоящую сказку! Гостям особенно запомнились светящийся Дед Мороз со Снегурочкой и мастер-классы по рисованию и изготовлению новогодних подарков. Развлечения нашлись и для детей, и для взрослых! А некоторые мамы-красавицы воспользовались возможностью сделать праздничный макияж и красивую прическу. Все эти волшебные моменты были запечатлены шеф-фотографом показа – мастером свадебной и семейной фотографии Сергеем Хватынцом. Кроме того, показ снимали более 10 специально приглашенных фотографов и видеографов.

В показе принимали участие дети звезд российского шоу-бизнеса, музыканты и артисты, в числе которых:

- Арсений, Артем и Яна – детки ведущей Юлии Барановской и футболиста Андрея Аршавина;

- Макар Першин, сын Анастасии Макаревич – певицы, основной солистки женской поп-группы «Лицей»;

- Даниэль Гусев, сын Евгении Феофилактовой – модели и популярного блогера;

- Анастасия Годунова – певица, актриса, ведущая светских мероприятий.



Всего в показе принимали участие 45 детей в возрасте от 3-12 лет. Официальным лицом показа стала Дарья Фролова, которая открывала и закрывала это незабываемое мероприятие. А украшением праздника стало выступление Василисы Савкиной, певицы, актрисы, участница проекта «Голос дети» и группы «Непоседы», а также подарки от наших партнеров.

Eventail Kids в очередной раз подтвердил, что семейный отдых с детьми может быть интересным, необычным и увлекательным! Каждый показ – это уникальная возможность для маленьких непрофессиональных моделей оказаться на подиуме и испытать свою «минуту славы» в роскошных интерьерах под аплодисменты родителей и гостей. Представители премиальных брендов модной детской одежды ДТЦ «Винни» и стилист-имиджмейкер Елена Рогожина заранее подобрали индивидуальные образы для каждого ребенка, а прически и макияж создавала команда стилистов-визажистов под руководством Татьяны Прасоловой.

Нельзя удержать детство, но его можно наполнить яркими незабываемыми моментами вместе с Еventail Кids! Модный детский показ – праздник, который дарит не только эмоции, но и уверенность, умения, навыки, красоту и память на века!

Наставник проекта: Вячеслав Степаненко

Руководитель показа: Ирина Володкина

Ведущий показа: Ярослав Насонов

Режиссер-постановщик: Елена Чеберя

Стилист-имиджмейкер: Елена Рогожина

Команда стилистов визажистов под руководством Татьяны Прасоловой

Декоратор: Татьяна Старжинская

Шеф-фотограф показа: Сергей Хватынец

Генеральный партнер показа

Ресторан «О'Шалей»

Официальный партнер показа

Сеть Детских Торговых Центров «Винни»

Партнеры показа

VikiLand Family club

Ресторан «Бочка»

Магазин детских игрушек «Gulliver-toys»

ТД «Гулливер и Ко» - «Гулливер»

Ресторан «Бочка»

Детские аксессуары Little Gentrys

Питьевая вода «Королевская вода»

Студия живописи Александры Мироновой

Декоратор Татьяна Старжинская

Аниматоры https://lobacheva-project.ru/

Дед Мороз и Снегурочка: http://ded-moroz-pridet.ru/

Информационные партнеры

geometria.ru

nightout.ru

kidsandstyle.ru

intermoda.ru

wonderwhite.ru

chief-time.ru

Life-InStyle.com

1roditeli.ru

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Официальный сайт показа: eventail-kids.ru

E-mail: info@eventail-kids.ru

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