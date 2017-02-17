Эволюция цвета: радужные акценты в новой коллекции ELEGANZZA

Дизайнер итальянского бренда ELEGANZZA Клаудио Бьязи предлагает модницам примерить стильные новинки из его новой весенне-летней коллекции «Эволюция цвета». Естественные переходы от нежных акварельных оттенков к смелым сочным тонам передают игривый, жизнерадостный характер итальянской dolce vita, которая проявляется даже в таких деталях, как шейные платки или сумочки.

Главная тенденция сезона от Клаудио - спортивный шик athleisure. Этот стиль наиболее заметен в лаконичных рюкзаках и сумках, сочетающих в себе гармонию цвета и формы, которой так знамениты все аксессуары made in Italy.

К каждой сумочке из мягкой кожи наппа можно подобрать "родственный" по цветогамме шелковый платок и перчатки в тон - и все детали образа заиграют в унисон!

Как всегда весной актуальны и мотивы ботаники - на новых аксессуарах ELEGANZZA зеленеют листья и расцветают бутоны тропических садов, придающие романтичные нотки любому образу.

С такими яркими спутниками можно раскрасить даже самый серый день. А когда пойдет дождь - распахнем пестрый зонтик в ожидании радуги!

Главный сюрприз новой весенне-летней коллекции итальянского бренда - изящные часики на шелковых платках-браслетах, которые можно менять по настроению и поводу: от делового до влюбленного.

Быть всегда элегантной вместе с аксессуарами от ELEGANZZA очень просто!

Автор: Диана Мицкевич