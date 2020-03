Эволюция тюрбана. Версия 2020 Тranoi в Париже

Визитная карточка бренда «SVS by Vera Sukhinina» тюрбаны в стиле New Art Deco. Капсульная коллекция сезона осень–зима 2020/21 была представлена на международной выставке Tranoi в Париже в марте этого года. Уникальность конструкции, новизна формы и стиля тюрбанов ручной работы не оставили равнодушными ни организаторов выставки, ни ее посетителей.

Несмотря на молодость бренда «SVS by Vera Sukhinina» (был основан в 2018 году), кропотливая и тщательная работа над каждым экземпляром обеспечила заслуженное международное признание. «Ничего подобного мы прежде не видели!» – так говорили все, кто знакомился с новаторскими конструктивными решениями, восхищался современной комфортной формой готовой шапочки и вместе с тем женственностью, элегантностью и респектабельностью тюрбанов ручной работы. По итогам работы выставки бренд «SVS by Vera Sukhinina» теперь можно будет встретить не только в бутиках «La Mode by Regina» в Париже и «Goshopia» в Арабских Эмиратах, но также в Италии, Великобритании и США.

Каждый тюрбан «SVS by Vera Sukhinina» – это подлинный арт-объект, который органично смотрится в повседневной жизни и прекрасно подходит для особого случая. Достаточно лишь добавить или убрать украшающий элемент. Красота и практичность – слагаемые успеха. «Зачем покупать пять головных уборов, когда можно носить один тюрбан, подбирая к нему украшения! Я за осознанное потребление, за практичность и многофункциональность», – так описывает философию бренда дизайнер Вера Сухинина. И предлагает новый концептуальный взгляд на этот в общем-то традиционный головной убор с многовековой историей. Недаром говорят, что в деталях кроется сила.

Вдохновляясь ретро-образами, изучая музейные экспонаты 20-х годов, созданные кутюрье прошлого века, от Paul Poiret и Chanel до сложных шляпок и тюрбанов 50–60-х годов от Dior, Givenchy и Balenciaga, дизайнер Вера Сухинина создала свое уникальное сочетание современной мягкой формы, драпировок, качественных тканей, фурнитуры, вышивки и кропотливого ручного труда. Так получились элегантная форма тюрбана и гибкая конструкция. «Самый большой комплимент для меня – это когда люди покупают мои тюрбаны просто потому, что они уникальные, статусные, стильные, модные, но при этом носибельные и очень качественные», – делится Вера Сухинина.

В XXI веке, где мир живет на сумасшедших скоростях, уникальные вещи приобретают особую цену. Ручной труд, эксклюзивная работа, а также возможность стать обладателем чего-то неповторимого и очень современного движут людьми. Среди поклонников бренда «SVS by Vera Sukhinina» звезды мирового шоу-бизнеса и киноиндустрии, члены королевских семей некоторых восточных стран и просто стильные леди любого возраста, которые не боятся восхищенных взглядов.