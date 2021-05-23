Ежегодная Международная телевизионная премия «Лотос»

16 мая в концертном зале «Известия Banket Hall» на Пушкинской площади состоялась V торжественная церемония вручения наград победителям Ежегодной Международной телевизионной премии «Лотос» – крупнейшей уникальной премии в сфере психологии, бизнеса и сверхспособностей человека .

Учредители светского торжества ставят своей задачей выделить лучших экспертов и сильнейших мастеров в своей области. Победители были выбраны с помощью открытого, а на последнем этапе закрытого, народного онлайн голосования, и стали известны только на самой церемонии.

Премия Лотос присуждается с 2016 года. За это время лауреатами Премии стали более 100 лучших специалистов и компаний. Торжественная церемония вручения премии «Лотос» – это динамичное мультимедийное событие, а также яркое, интересное мероприятие, где, помимо самого награждения Лауреатов, гостям была предложена насыщенная развлекательная программа с участием звёзд эстрады. Ежегодно это мероприятие посещают сотни людей, профессионалы в области бизнеса, психологии и эзотерики, известные медийные персоны, представители шоу-бизнеса, звезды Российской эстрады, деятели искусства, кино.

Среди гостей премии были: Родион Газманов – российский эстрадный певец, актер и телеведущий; Ольга Спиркина – актриса, телеведущая, художественный руководитель Школы телевидения Останкино Ольги Спиркиной; Николай Цонку - актёр, автор и продюсер социального канала для родителей «ОТЦЫFROVKA» (при поддержке фонда Президентских грантов), Дмитрий Нестеров - певец, автор песен, победитель конкурса Аллы Пугачевой «Алла ищет таланты»; Анжелика Кузьмова – певица, финалистка шоу «Большая перемена» на НТВ, участница шоу «Голос 4» на Первом канале, участница международного шоу "Ну-ка, все вместе!", ЕВГЕНИКА (Евгения Дидюля) – певица, композитор, блогер; шоу-группа ВИГЕН ; инструментальный коллектив - дуэт аккордеонисток «Ларго» ; трио «Фавориты» ; эстрадная студия «Новые Звезды» из города Чехова и др. Специальные гости церемонии: Фатима Хадуева – финалист телешоу «Битва Экстрасенсов»; Марина Зуева – участница телешоу «Битва экстрасенсов», основатель Школы Природной Магии; Иса Багиров - российский гипнолог, психолог, телеведущий.

Ведущие церемонии: Алла Никитина («Вечерний дозор» на радио «МВ») и Андрей Краснов (радио «МВ»).

Организатор премии: компания «Лотос Продакшн» Ирины Котихиной.

Официальный сайт премии: www.lotus-premium.ru .