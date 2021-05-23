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Алексей Бобровский

Ежегодная Международная телевизионная премия «Лотос»

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  • 23 Мая 202113:48

16 мая в концертном зале «Известия Banket Hall» на Пушкинской площади состоялась V торжественная церемония вручения наград победителям Ежегодной Международной телевизионной премии «Лотос»  – крупнейшей   уникальной премии в сфере психологии, бизнеса и сверхспособностей человека .

Учредители светского торжества ставят своей задачей выделить лучших экспертов и сильнейших мастеров в своей области. Победители были выбраны с помощью открытого,  а на последнем этапе закрытого, народного онлайн голосования, и стали  известны только на самой церемонии.

Премия Лотос присуждается с 2016 года. За это время лауреатами Премии стали более 100 лучших специалистов и компаний. Торжественная церемония вручения премии «Лотос» – это динамичное мультимедийное событие, а также яркое, интересное мероприятие,  где, помимо самого награждения Лауреатов, гостям была предложена насыщенная развлекательная программа с участием звёзд эстрады.  Ежегодно это мероприятие посещают сотни людей, профессионалы в области бизнеса, психологии и эзотерики, известные медийные персоны, представители шоу-бизнеса, звезды Российской эстрады, деятели искусства, кино.

Среди гостей премии были: Родион Газманов  – российский эстрадный певец, актер и телеведущий;  Ольга Спиркина  – актриса, телеведущая, художественный руководитель Школы телевидения Останкино Ольги Спиркиной;  Николай Цонку  - актёр, автор и продюсер социального канала для родителей «ОТЦЫFROVKA» (при поддержке фонда Президентских грантов),  Дмитрий Нестеров  - певец, автор песен, победитель конкурса Аллы Пугачевой «Алла ищет таланты»;  Анжелика Кузьмова  – певица, финалистка шоу «Большая перемена» на НТВ, участница шоу «Голос 4» на Первом канале, участница международного шоу "Ну-ка, все вместе!", ЕВГЕНИКА  (Евгения Дидюля) – певица, композитор, блогер;  шоу-группа ВИГЕН ; инструментальный коллектив - дуэт аккордеонисток  «Ларго» ; трио  «Фавориты» ; эстрадная студия  «Новые Звезды»  из города Чехова и др.  Специальные гости церемонии:  Фатима Хадуева  – финалист телешоу «Битва Экстрасенсов»;  Марина Зуева  – участница телешоу «Битва экстрасенсов», основатель Школы Природной Магии;  Иса Багиров  - российский гипнолог, психолог, телеведущий.

Ведущие церемонии:  Алла Никитина  («Вечерний дозор» на радио «МВ») и  Андрей Краснов  (радио «МВ»).
 Организатор премии: компания «Лотос Продакшн» Ирины Котихиной.
 Официальный сайт премии:   www.lotus-premium.ru . 

 

 

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