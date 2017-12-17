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Ежегодная премия «Fashion New Year Awards 2018»

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  • 17 Декабря 201722:38

18  декабря в отеле The Ritz-Carlton Moscow состоится самое грандиозное событие уходящего года в мире Моды  – ежегодная премия «Fashion New Year Awards».

Телеканал Fashion TV вновь вручит заветные хрустальные статуэтки самым знаковым персонам в fashion-индустрии и не только. Как всегда, в этот вечер в роскошном пятизвездочном отеле The Ritz-Carlton соберутся известные представители столичного бомонда: знаменитые дизайнеры, главные редактора глянцевых изданий, звезды шоу-бизнеса, актеры, спортсмены, политики, бизнесмены,  все те, кто создает моду и те, кто знает в ней толк. В этом году победителей выберут в следующих номинациях: «Дизайнер года», «Лучшая коллекция», «Лучший показ», «Байер года», «Best online – бутик»,     «Fashion - Show», «Fashion, art & history» и другие.

 

Генеральный Партнер церемонии:

-  ESTEL – у красоты есть имя.

Официальные партнеры церемонии:

-  Меховой Дом Re-Look Furs Boutique

-  Компания Dell ведущий поставщик инновационных технологий и услуг

Информационные партнеры:

Megapolis 89.5 FM, VKLYBE.TV

Ведущими церемонии станут: Елена Кулецкая и Слава Никитин,  Катя Гусева и Vj Арчи

Среди приглашенных гостей: Айшат Кадырова, Алла Вербер, Айсель Трудел, Наталья Давыдова, Стелла Аминова, Филипп Киркоров, Алла Духова, Александр Ревва, Кристина Орбакайте, Зара, Алексей Чумаков, Любовь Успенская, Игорь Гуляев, Наталья Гарт,  ALEKSEEV и другие.

Благодарим своих партнеров и друзей: элитный бутик цветов “Maison de la rose”, премиальные соки и нектары "Pago", энергетический напиток "Effect", швейцарское мороженое  и сорбеты "Mövenpick", французская пекарня - кондитерская "Барави-Т", бренд “Lucien Krysan”, клуб “OPEN Moscow Bar”, приложение “Fashion Media”, “Crocus Fitness”, минеральная вода из Германии “Selters”, стоматологическая практика “Коренной Житель”,

Dress code: Black&Gold

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