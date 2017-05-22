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Пименова Ю. А.

Ежегодная премия журнала MODA topical «Topical Style Awards»!

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  • 22 Мая 201723:58

24 мая на одной из самых модных площадок Москвы, в ресторане «Чайка”, пройдет ежегодная звездная премия, где будут названы имена самых стильных и модных звезд шоу-бизнеса!

За это время звания самых стильных были удостоены: Андрей Малахов, Игорь Верник, Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Дима Билан, Гарик Харламов, Тимур Батрудинов, Лера Кудрявцева, Александр Ревва, Александр Буйнов, Анжелика Агурбаш, Валерия, Стас Костюшкин, и многие другие. 

Имена самых стильных звезд этого года назовет непревзойденный дуэт ведущих – Юлия Барановская и Дмитрий Дибров.

В числе номинантов: Анита Цой, Слава, Жасмин, Наталья Подольская, Владимир Пресняков, Ляйсан Утяшева, Аделина Сотникова, Артик и Асти, Олеся Судзиловская, Ханна, Тимур Родригез, Елена Летучая, Анастасия Заворотнюк, Алексей Воробьев, Дмитрий Маликов, Бурито, Дмитрий Губерниев, Лера Кудрявцева, Ксения Бородина и многие другие.

Организатор премии - журнал MODA topical. Главный редактор - Оксана Федорова. 

Генеральный партнёр – Бутик эксклюзивных часов Rich Time

Партнеры: Греческий спа-отель Miraggio Thermal Spa Resort 5*, греческий  бренд купальников "Crool", обувь ручной работы "Denisenkobrand”, дизайнерские куртки от бренда "Studio Pro Moscow", мастерская искуственных деревьев и студия флористики и декора - OnlyTrees, кондитерская Light_cake, модельное агентство «Столица», марка профессиональной косметики для волос премиум-класса Davines, селективная парфюмерия Parfyum_elit, студия декора SJ Décor by Shakirova Julia, мастерская красоты Алёны Куталия, клиника результативной косметологии ЭСТЕЛАБ, парикмахерский бренд Lisap Milano, модный бренд профессиональных инструментов - Harizma professional, компания AMSAR - линия высокопрофессиональной натуральной лечебной косметики ANARITI.

 

Также, журнал MODA topical является официальным организатором четырех ежегодных звездных премий: "Пара года" (с 2009 года), "Мама года" (с 2011 года), "Прорыв года" (с 2011 года) и Topical Style Awards (с 2011 года).

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