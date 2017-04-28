Ежегодный Mama's Fashion Day в Ribambelle

Ведущими Mama's Fashion Day по традиции стали Антон Зорькин ("Спокойной ночи, малыши!") и Полина Диброва (супруга Дмитрия Диброва). Открыл вечеринку самый детский музыкальный театр "Домисолька". В числе гостей были замечены: телеведущая Марина Ким, резидент Comedy Woman Елена Борщева, недавно в четвертый раз ставшая мамой Алла Довлатова, Эвелина Бледанс с сыном Семеном Семиным, актриса Мария Берсенева, супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова, супруга Кирилла Андреева (гр."Иванушки") Лола, артистка продюсерского центра Виктора Дробыша Елена Есенина и др. Мероприятие почтили своим присутствием и представители сильного пола - Иосиф Пригожин и Юрий Титов. Своим потрясающим вокалом гостей в очередной раз порадовали участницы шоу "Голос. Дети" Анна Заец и Мария Знатнова.

Организаторы проекта - Галерея торжеств "Вечные ценности". Генеральный партнер - ресторан Ribambelle. Информационная поддержка - ежемесячный журнал "Беременность и роды". Гости смогли ознакомиться с последними тенденциями детской и взрослой моды в показах от Little Gentry's в исполнении President Kids и модного шоу от музыкального кабаре "Шкатулка" в нарядах от Mia-Mia, а также погрузиться в атмосферу Дикого Запада, стиля кантри и весело провести время, независимо от возраста!также гостей порадовали невероятный candy-bar от "Лаборатории вкуса", тематическая анимационная программа от IGRASHOW. Партнеры проекта: Центр красоты Dr.Star Beauty, Плэйландия кидс, детская одежда Little Gentrys, итальянское шелковое белье для женщин Mia-Mia, по-ресторанному вкусное и привлекательное функциональное питание для красивого и здорового тела "Провкус", премиальная питьевая вода Russe Quelle.