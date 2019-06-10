Ежегодный показ новых коллекций компании Soho

В рамках подготовки к новому сезону Осень/Зима 2019-2020 компания Soho провела ежегодный показ новых коллекций обуви и аксессуаров.



Braun Buffel — это ведущая немецкая марка по производству изделий из кожи, сумок, кожгалантерии, история развития которой началась еще более 100 лет назад. Владельцем бренда класса Luxury является семья Braun, которая постоянно работает над усовершенствованием продукции своей торговой марки и никогда не останавливается на достигнутых результатах. Торговая марка стала символом надежности и безупречного мастерства и неизменного традиционного качества. Логотипом компании является бычок. Его изображение присутствует на каждом из товаров, что подчеркивает индивидуальность и безупречность стиля каждого своего обладателя. В новом сезоне компания решила расширить цветовую гамму своей продукции. К неизменно присутствующим цветам добавляется более расширенная цветовая гамма. Так, например, в новой коллекции бренда можно увидеть изделия приглушенных небесно-голубых оттенков, молочных и пудровых. Глубокие, насыщенные, выдержанные цвета остаются в одной концепции с шиком и презентабельностью. Современность и функциональность всегда были визитной карточкой Braun Buffel. В новом сезоне курс взят на усовершенствование и простоту форм. Классика в новом исполнении дает свежие решения, которые компания готова представить российскому потребителю.



Бренд British Knights был основан в США в 1983 году компанией «Jack Schwartz Shoes Inc». В настоящее время British Knights прошел долгий путь от нишевого бренда, ориентированного на любителей спорта, хип-хопа и экстремальных развлечений, до популярного бренда для активной жизни в мегаполисе. Осуществив перезапуск концепции марки в 2014, British Knights оказался в самом эпицентре популярности кроссовок. Сегодня марка British Knights представляет в своей коллекции более 200 моделей спортивной и прогулочной обуви. В новой коллекции осень-зима 2019-20 дизайнеры воплощают в жизнь идеи, соответствующие последним модным тенденциям, а именно: массивную волнообразную подошву, активный принт и яркие цвета. Качественные материалы каждой модели, оригинальный дизайн в городском стиле и невероятно удобство - отличают обувь British Knights от множества других, делая British Knights одной из любимейших марок молодежи всего мира.



Бренд Buffalo появился в 1979 году как розничный проект, который предлагал широкий выбор ковбойских сапог. Поэтому американское название марки и логотип с вензелями — это память о первом успешном продукте в ассортименте компании. К началу 80-х годов Buffalo начал активно создавать собственную обувь и уже к середине восьмидесятых компания вышла со своей коллекцией на международный рынок.

Философия бренда BUFFALO - создание обуви высокого качества в модном дизайне. Бренд BUFFALO презентует новые коллекции каждые полгода, каждая из которых уникальна и отражает самые современные тенденции моды: элегантные туфли-лодочки, гламурные ботинки для вечеринок, удобные кроссовки, стильные босоножки на высоком каблуке и классические балетки. Но ядром коллекции, безусловно, являются ugly sneakers – ультра-модные кроссовки на высокой подошве, которые в девяностых принесли колоссальный успех бренду. На подошве нескольких моделей кроссовок выполнено тиснение в форме звериной лапы, другие пары отличаются сложнофактурным верхом обуви и ярким декором. В коллекции кроссовок осень-зима 2019/20 присутствует капсула с «хищными» принтами. Каждая коллекция бренда представлена 300 различными моделями.



Обувь от Bugatti - это идеальная посадка, отличное качество, модные коллекции, соответствующие современным тенденциям и инновационным высокотехнологичным функциям.

Коллекцию обуви под брендом Bugatti производит группа компаний Astor-Mueller. Компания была основана в Германии 1928 году и в настоящее время успешно работает на рынках 35 стран. Международная команда бренда хорошо чувствует рынок и сотрудничает с известными немецкими и итальянскими дизайнерами обуви. Результатом данного взаимодействия является идеальный симбиоз традиционного мастерства, креативности и новейших технологий. Производитель уделяет большое внимание долговечности продукта и внешней презентабельности изделий.

В мужской и в женской коллекции бренда Bugatti выделяются две основные линии: «Городская среда» и «Casual». Обувь из «Городской среды» декорирована тиснением и перфорацией, а также привлекающими внимание деталями. Декор, имитирующий сшивание, обычно используемый только на мокасинах, находится в новом сезоне в центре внимания. Сочетание двух цветов натуральной кожи или замши, используемое в ряде моделей коллекции, особенно впечатляет. В целом, сочетание материалов является новшеством сезона осень-зима 2019/20, особенно сочетание кожи с нейлоном или текстилем.



На протяжении почти 200 лет Clarks создает коллекции и силуэты, которые являются воплощением свободы мысли и свободы передвижения. В коллекции осень-зима 2019/20 комфорт и стиль – традиционно основа новых моделей, которые предлагает бренд в этом сезоне. Непревзойденный комфорт, о котором заботится Clarks в первую очередь, обеспечивают технологии Cushion Plus®. В новом сезоне Clarks представляет женские силуэты в актуальных цветовых оттенках и роскошных фактурах. А некоторые модели, словно возвращают нас во времена ретро стиля, который сейчас находится на пике популярности. Основные новые акценты, реализованные в коллекции осень-зима 2019/20: Бронза: благодаря популярному бежевому цвету, бронзовый становится модным оттенком. Красный: чувственный красный цвет – подходящий яркий акцент вашего утонченного образа. Анималистичный принт: продолжает оставаться трендом сезона. Как переосмысление популярных трендов 70-х годов, выделка под рептилию появляется в изысканной и благородной фактуре и оттенках. Лиловый и темно-серый – свежие оттенки для спортивных моделей в стиле Athlesure.