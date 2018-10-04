Fabiana Filippi открыли флагманский бутик в Санкт-Петербурге

Компания Fabiana Filippi открыла флагманский магазин в Санкт-Петербурге по адресу Большая Конюшенная, 13 – на одной из самых престижных улиц в центре города, сосредоточение люксовых брендов.

Бутик, площадью 150 м, выполнен в изысканной узнаваемой манере в соответствии с единой концепцией монобрендовых магазинов Fabiana Filippi по всему миру и создает уникальное пространство, сочетая элегантность и сдержанную современность.

Нынешнее открытие - это часть проекта по расширению и обновленному позиционированию бренда в России. Менее года прошло с торжественного открытия флагманского магазина в Москве по адресу Петровка, 7, в марте этого года открыт обновленный бутик в Галереях Времена года.

Следующим важным этапом в реализации данного проекта будет запуск в конце 2018 года интернет магазина www.fabianafilippi.ru. С запуском этого нового канала интернет торговля бренда будет охватывать 48 стран по всему миру.

Развитие Fabiana Filippi в России, где бренд представлен уже почти 20 лет, является важным стратегическим шагом для подтверждения роста и устойчивости на международном рынке.