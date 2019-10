Фабрики, сети и дизайнеры встретятся на 8-й выставке BEE-TOGETHER.ru

Проект создан Русской ассоциацией участников fashion индустрии РАФИ и предоставляет уникальную для отечественного рынка возможность напрямую связаться модным брендам, торговым сетям и фабрикам.

BEE-TOGETHER.ru проводится с июня 2016 года, с каждым сезоном увеличивая число участников и посетителей, а также расширяя диапазон предложений. Предыдущая выставка-платформа собрала свыше 80 предприятий швейной и текстильной отрасли из полутора десятка стран, которые провели 940 встреч с 339 представителями российских и европейских компаний индустрии моды.

Переговоры с фабриками провели представители 218 ритейлеров и fashion брендов из России и европейских стран. Среди них локальные игроки - Familia, O’STIN, Lady&Gentleman CITY, INCITY, «Снежная Королева», Bosco, Wildberries, KupiVIP, Faberlic, «Парижанка», «Галерея Детской Одежды», «Магия детства», «Кенгуру», «Фантазеры», Melon Fashion Group, Alena Akhmadullina, Natasha Drigant, 12storeez, Tom Farr, Royal Spirit, Finn Flare, Naumi, BTC Group, PAROLE by Victoria Andreyanova, Sorry, I am not, «Элис Фэшн Рус», а также международные - Decathlon, Tom Tailor, Stockmann, группа Inditex и другие.

Участие в 8-й выставке-платформе BEE-TOGETHER.ru уже подтвердили фабрики из России, Беларуси, Латвии, Кыргызстана, предлагающие пошив широкого спектра продукции легпрома – от верхней, женской, мужской, детской (включая школьную форму) и спортивной одежды, а также трикотажа - до головных уборов, домашнего текстиля, нижнего белья, носочно-чулочной продукции, спецодежды, сумок и аксессуаров, как крупными, так и мелкими партиями. Ожидается, что новый сезон соберет несколько десятков фабрик из регионов России и стран ближнего зарубежья.

За четыре года работы выставки-платформы сложился пул постоянных экспонентов, многие из которых представляют российский легпром. Важным результатом работы проекта стала высокая заинтересованность со стороны государственных органов и профессиональных ассоциаций различных стран и российских регионов. Так, участие своих фабрик в предыдущих сезонах поддержали Стамбульская ассоциация экспортеров одежды IHKIB (Турция), проект UNIDO (Армения), Центр экспорта Ярославской области, Центр координации поддержки экспорта Астраханской области, Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае, «Центр Бизнес Практики «Лидер» (Нижегородская область), Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП Тамбовской области, Центр кластерного развития Пензенской области, АНО «Агентство развития предпринимательства и инвестиций Вологодской области» и другие.

Важным разделом выставки-платформы является также салон тканей и комплектующих, в предстоящем сезоне в нем примут участие производители и дистрибьюторы предприятий из России, Турции, Индии, Италии и ряда других стран.

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ

Дмитрий Скорняков, Neth Group (Россия): «Мы не первый раз участвуем в BEE-TOGETHER.ru, и уже получили двух постоянных клиентов. Если говорить о развитии компании - сильно увеличились мощности: у нас было 20 швей, сейчас их 150, а с одной производственной площадки мы выросли до пяти в трех городах».

Юрий Ридченко, «Трикотажклуб» (Россия): «За время участия в BEE-TOGETHER.ru мы увеличили производство раза в два – по объему продукции, парку оборудования и персоналу. Благодаря клиентам, найденным здесь, гораздо меньше стали производить для собственного бренда, т.к. есть постоянный уверенный спрос, – клиенты приходят по второму и третьему разу, рекомендуют нас коллегам».

ОТЗЫВЫ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Екатерина Попова, Love Republic (Россия): «Это очень важное мероприятие для налаживания бизнес-контактов. Наша компания - это крупный ритейлер, который размещает основную долю заказов в Азии, сейчас мы открываем новое поле деятельности. И для того, чтобы найти поставщика, нужно посещать как раз такие платформы».

Диана Арно, бренд Diana Arno (Эстония): «У нас дизайнерский бренд женской одежды, который продается в Таллине, Нью-Йорке, Лондоне, Дубае, Риге. Сегодня нас интересует производство в России, потому что в этом году мы пришли на российский рынок, и нам выгоднее производить здесь, на месте».