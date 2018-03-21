Familia вошла в ТОП-100 лучших работодателей России

Familia – динамично развивающаяся компания и стабильный работодатель, постоянно совершенствующий условия труда для своих сотрудников. Так, в прошлом году была значительно расширена конкурсная программа, по ее условиям компенсация выплачивается работнику в зависимости от достижения KPI. Быстрота принятия решений как внутри компании, так и на этапе работы с кандидатами, индивидуальных подход, ориентированный на соискателя – эти моменты также сыграли важную роль. «Наш бизнес во многом зависит от человеческого фактора. На результат влияют профессионализм, энергия и настрой каждого сотрудника», – подчеркнул генеральный директор Familia Константин Надеждин.

На данный момент численность сотрудников компании Familia, включая регионы, составляет около 4300 человек. Размер штата обусловлен высокими темпами роста компании и расширением присутствия в регионах.

Рейтинг работодателей России, по версии компании Head Hunter относится к крупнейшим по охвату компаний-участников. Всего в конкурсе приняли участие более 200 работодателей. Ежегодно рейтинг проходит проверку правильности применения методологии и подсчёта результатов. На итоговую оценку влияет не только опрос соискателей, но и мнение работающих в компании сотрудников.

Справка о компании:

Familia – бренды свободные от цен!

Компания, созданная в 2000 году, является единственной федеральной сетью off-price магазинов, предлагающей широкий ассортимент товаров известных мировых и российских брендов для всей семьи с выгодой до 85% по сравнению со специализированными магазинами. В сети магазинов Familia представлено более 3000 брендов. Именно политика выгодных цен на брендовые вещи сделала сеть магазинов Familia популярной по всей России. Сам процесс совершения покупок в Familia происходит по образцу популярного на западе движения «поиск сокровищ» (в переводе с английского: treasure hunting).

На данный момент компания насчитывает 205 магазина в 78 городах России. Общая площадь торговых площадок занимает более 250 000 кв. м. Численность сотрудников компании Familia составляет около 4300 человек. Familia завоевала титул национальной премии в области бизнеса «Компания года» в 2015 году, а также получила премию доверия потребителей «Марка №1 в России – 2016». Третий год подряд Familia входит в рейтинг РБК «50 самых быстрорастущих компаний».

В 2018 году Familia планирует открыть не менее 40 магазинов как в городах присутствия, так и в новых регионах.