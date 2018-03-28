Familia впервые открывает магазины в Барнауле и Новокузнецке!

По традиции, в день открытия магазинов покупателей ждут праздничная шоу-программа, дисконтные карты Familia, приятные сюрпризы и ценные подарки. Кроме того, дополнительным бонусом в день открытия станет специальная скидка 10% на всю продукцию магазинов.

Ассортимент Familia огромен: одежда и обувь известных мировых брендов для женщин, мужчин и детей, товары для дома и декора с выгодой до 85%. Всего в универмагах Familia в настоящий момент представлено более 3000 брендов.

«Появление Familia в Барнауле и Новокузнецке станет важным этапом реализации стратегии компании, направленной на дальнейшее активное развитие в городах Сибири, – отметил генеральный директор Familia Константин Надеждин. – Сибирь станет одним из важнейших регионов для компании в ближайшие несколько лет».

Адрес магазина Familia в Барнауле: ТЦ «Европа», Павловский тракт, 251В.

Адрес магазина Familia в Новокузнецке: ТЦ «Планета», ул. Доз, 10А.

Справка о компании:

Familia – бренды свободные от цен!

Компания, созданная в 2000 году, является единственной федеральной сетью off-price магазинов, предлагающей широкий ассортимент товаров известных мировых и российских брендов для всей семьи с выгодой до 85% по сравнению со специализированными магазинами. В сети магазинов Familia представлено около 3000 брендов. Именно политика выгодных цен на брендовые вещи сделала сеть магазинов Familia популярной по всей России. Сам процесс совершения покупок в Familia происходит по образцу популярного на западе движения «поиск сокровищ» (в переводе с английского: treasure hunting).

На данный момент компания насчитывает 205 магазинов в 78 городах России. Общая площадь торговых площадок занимает более 250 000 кв. м. Численность сотрудников компании Familia составляет около 4300 человек. Familia завоевала титул национальной премии в области бизнеса «Компания года» в 2015 году, а также получила премию доверия потребителей

«Марка №1 в России – 2016». Третий год подряд Familia входит в рейтинг РБК «50 самых быстрорастущих компаний».

В 2018 году Familia планирует открыть не менее 40 магазинов как в городах присутствия, так и в новых регионах.