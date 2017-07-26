Фантастическая кампания Gucci. Осень-зима, 2017/18

Итальянский дом моды опубликовал самую оригинальную рекламную кампанию сезона.
На этот раз Алессандро Микеле и фотограф Глен Лачфорд вдохновлялись ретро-фильмами в духе научной фантастики. В будущем сезоне этот креативный дуэт приглашает поклонников Gucci отправиться в межгалактическое путешествие и найти новые знакомства на далеких планетах.
Смотрится съемка очень круто и современно, хотя Микеле и Лачфорд старались воссоздать атмосферу сай-фай кинематографа 1950-1960-х годов. Продолжает кампанию небольшой видеоролик.
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