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Артем Кузелев

Фантастическая кампания Gucci. Осень-зима, 2017/18

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  • 26 Июля 201712:19
Сюжеты: Gucci, Рекламные кампании

Итальянский дом моды опубликовал самую оригинальную рекламную кампанию сезона.

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  • Gucci. Осень-зима, 2017/18

На этот раз Алессандро Микеле и фотограф Глен Лачфорд вдохновлялись ретро-фильмами в духе научной фантастики. В будущем сезоне этот креативный дуэт приглашает поклонников Gucci отправиться в межгалактическое путешествие и найти новые знакомства на далеких планетах.

Смотрится съемка очень круто и современно, хотя Микеле и Лачфорд старались воссоздать атмосферу сай-фай кинематографа 1950-1960-х годов. Продолжает кампанию небольшой видеоролик.

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