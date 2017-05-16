Фантазийный футуризм в новой коллекции часов GUESS Watches

Новая коллекция часов GUESS Watches удивляет гармоничным контрастом форм, цветов и фактур: традиционные формы чередуются с неожиданно футуристичными, холодные серебристо-стальные металлы соседствуют с теплыми золотистыми вспышками, нежные оттенки - с сочными, а скромные матовые поверхности череуются с фееричными россыпями страз и томным перламутром.
Аристократичный союз белоснежного и адмиральского синего цвета с классическими металлами как всегда вне конкуренции. А озорная оранжевая стрелочка делает ярче каждую секунду.
У креативной команды GUESS как всегда наблюдается полет фантазии, особенно в палитре: романтичные сиреневые, благородные мятные, страстные гранатовые и беззаботные лазурные оттенкизамечены в дизайне и ремешков, и циферблатов.
А для самых смелых - взрывной коктейль из фуксии!
Автор: Диана Мицкевич
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