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Chanel (409)
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Артем Кузелев

Фаррелл Уильямс посвятил трек дому Chanel

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  • 06 Апреля 201820:15
Сюжеты: Chanel

Когда-нибудь это должно было произойти! Американский музыкант, наконец-то, увековечил название Chanelв отдельном треке.

Сервис Spotify предлагает послушать новую песню Фаррелла Уильямса. Трек Chanel, как это очевидно из названия, посвящен французскому дому моды, с которым музыканта связывают многолетние отношения. Главный рефрен песни переводится как «Отведи ее в Chanel, потому что она прекрасна» и повторяется в песне 56 раз.

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