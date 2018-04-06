Фаррелл Уильямс посвятил трек дому Chanel

Когда-нибудь это должно было произойти! Американский музыкант, наконец-то, увековечил название Chanelв отдельном треке.

Сервис Spotify предлагает послушать новую песню Фаррелла Уильямса. Трек Chanel, как это очевидно из названия, посвящен французскому дому моды, с которым музыканта связывают многолетние отношения. Главный рефрен песни переводится как «Отведи ее в Chanel, потому что она прекрасна» и повторяется в песне 56 раз.