Fashion Battle - осень 2017

В Москве завершился кастинг участников на новый сезон проекта Fashion Battle от агентства Irbis Media Group. 5 октября поклонники увидят обновленный, необычный формат шоу, которое пройдет вновь в ТГ “Модный Сезон”.Организаторы пока держат в секрете программу номера, но уже известно, что главным призом нынешней битвы станет – участие в V-м сезоне Krasnodar Fashion Week с возможностью представить до 20 луков на подиуме наряду с известными российскими дизайнерами.
Краснодарская неделя моды с каждым годом становится все громче и ярче. И мы обязательно расскажем об участии будущего победителя проекта в этом важнейшем fashion-событии Юга России.
И в этот раз за кубок будут бороться: бренд Anastasia Nadyktova, дизайнер Роза Миносян (RM Brand), ателье Polavenue, магазин одежды Lipinskaya Brand, дизайнер Виктория Чертина.
Помимо сертификата на участие в KFW, победитель Fashion Battle получит контракт на продвижение от маркетингового агентства Cleverra на сумму 100.000 руб, развороты в журнале, съемку в календаре 2018, сотрудничество с модельным агентством, публикации в глянцевых журналах и множество других грантов и подарков от партнеров битвы.
Официальный салон красоты Fashion Battle – Grafsky
За прекрасное состояние кожи моделей отвечает косметический бренд Perfectoria.
Генеральный информационный партнер: глянцевый журнал Megapolis Time.
Аккредитация: agency.i.m.g@gmail.com
Сбор гостей: 19:00
Начало: 20:00
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