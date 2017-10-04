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Екатерина Кузнецова

Fashion Battle - осень 2017

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  • 04 Октября 201709:07

В Москве завершился кастинг участников на новый сезон проекта Fashion Battle от агентства Irbis Media Group. 5 октября поклонники увидят обновленный, необычный формат шоу, которое пройдет вновь в ТГ “Модный Сезон”.Организаторы пока держат в секрете программу номера, но уже известно, что главным призом нынешней битвы станет – участие в V-м сезоне Krasnodar Fashion Week с возможностью представить до 20 луков на подиуме наряду с известными российскими дизайнерами.

Краснодарская неделя моды с каждым годом становится все громче и ярче. И мы обязательно расскажем об участии будущего победителя проекта в этом важнейшем fashion-событии Юга России.

И в этот раз за кубок будут бороться: бренд Anastasia Nadyktova, дизайнер Роза Миносян (RM Brand), ателье Polavenue, магазин одежды Lipinskaya Brand, дизайнер Виктория Чертина. 

Помимо сертификата на участие в KFW, победитель Fashion Battle получит контракт на продвижение от маркетингового агентства Cleverra на сумму 100.000 руб, развороты в журнале, съемку в календаре 2018, сотрудничество с модельным агентством, публикации в глянцевых журналах и множество других грантов и подарков от партнеров битвы.

Официальный салон красоты Fashion Battle – Grafsky 

За прекрасное состояние кожи моделей отвечает косметический бренд Perfectoria. 

Генеральный информационный партнер: глянцевый журнал Megapolis Time.

Аккредитация: agency.i.m.g@gmail.com

Сбор гостей: 19:00

Начало: 20:00

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