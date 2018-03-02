Fashion Beauty Brunch от Евгении Линович и Марины Костиной в La Prima

20 февраля в итальянском ресторане La Prima на Большой Дмитровке собрались светские модницы, поклонники моды и бьюти-индустрии. Поводом стал Fashion Beauty Brunch, организованный Евгенией Линович (Masterpeace) и Мариной Костиной (J-Point) при участии проекта Ageless Club.

Во время бранча состоялось Trunk Show брендов проекта Fashion Incubator и ювелирных украшений J-Point, знаменующее начало нового яркого сезона.

В приятной атмосфере гости смогли не только обсудить последние новинки индустрии красоты, но и пообщаться с ведущими бьюти-специалистами о последних разработках в сфере сохранения молодости и стройности.

Евгения Линович: «Нашей идеей было объединить два женских интереса – fashion и beauty, поэтому мы постарались сделать всеобъемлющее мероприятие: показать коллекцию, которая через неделю будет представлена в Париже, на Неделе Моды, дополненную украшениями J-Point, и познакомить всех с последними достижениями в области красоты. И мне кажется, что мы справились с задачей».

Екатерина Одинцова, совладелица закрытого бьюти-сообщества Ageless Club рассказывала гостям о том, как важно и нужно делиться друг с другом честной и объективной информацией о высоких технологиях сохранения молодости.

Елена Демина, сооснователь и директор по развитию компании SPLAT, основатель компании EDEM couture поделилась рассказом о том, как эмоции влияют на все аспекты здоровья и женской красоты, в том числе на здоровье зубов и волос, и о том, как вредно скрипеть зубами от злости, ведь улыбка – это самое главное и полезное оружие человека.

Ведущие бьюти-специалисты Ageless Club рассказали о новейших веяниях в области индустрии красоты и о том, как красота внутренняя способствует красоте внешней.

Как продлить свою женскую молодость, как в любом возрасте стать мамой, что нужно знать об ЭКО – об этом говорила Елена Младова, главный врач Института репродуктивной медицины REMEDI, врач акушер-гинеколог, репродуктолог.

О том, как состояние волос связано с витаминной недостаточностью, вредными привычками, погрешностями в питании, рассказала Елена Жданова, физиотерапевт, врач-дерматолог, врач-косметолог, трихолог и сертифицированный тренер «Медекс». Елена также поделилась секретами восстановления кожи после зимы и посоветовала процедуры по обновлению кожи.

Гости поделились своими впечатлениями от Fashion Beauty Brunch.

«Мы живем в таком мире, когда нужно успеть все, и здорово, что на одном мероприятии я могу узнать и о бьюти-новинках, и модных тенденциях, и даже встретить своих любимых друзей, и вкусно пообедать. Я очень довольна» – говорит Елена Летучая.

«Очень полезный девичник – поддерживает Олеся Бословяк. – Мне было невероятно интересно. Особенно понравилась лекция Елены Младовой, я восхищена очень нежной и изящной коллекцией J-Point и коллекцией Masterpeace – очень интересной и необычной».

Партнеры мероприятия также приготовили сюрпризы. У всех желающих была возможность сделать прическу от TONI&GUY и макияж от Brow Bar Moscow, а также получить в подарок инновационные пасты INNOVA от компании SPLAT.