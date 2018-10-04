12 октября 2018 в 17.00 впервые в рамках международной выставки «Индустрия Моды» состоится Fashion-биеннале «Модный Петербург». Свои коллекции представят ведущие дизайнеры культурной столицы: Лилия Кисселенко, Полина Раудсон, Елена Видонова, Леонид Алексеев, Катя Андержанова и специальный гость из Хорватии XD Ксения Дизайн.

Ждем Вас в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ», пав. G, по адресу Петербургское шоссе 64/1

Пригласительный билет http://fi-expo.ru/visitors/ticket.php

Подробная информация о выставке http://fi-expo.ru/