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Fashion-биеннале «Модный Петербург»

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  • 04 Октября 201812:34

12 октября 2018 в 17.00 впервые в рамках международной выставки «Индустрия Моды» состоится Fashion-биеннале «Модный Петербург». Свои коллекции представят ведущие дизайнеры культурной столицы: Лилия Кисселенко, Полина Раудсон, Елена Видонова, Леонид Алексеев, Катя Андержанова и специальный гость из Хорватии XD Ксения Дизайн.

Ждем Вас в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ», пав. G, по адресу Петербургское шоссе 64/1

Пригласительный билет http://fi-expo.ru/visitors/ticket.php
Подробная информация о выставке http://fi-expo.ru/

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