В Москве 20 и 21 мая 2017г. состоится Fashion битва №3. Первый день «битвы» будет проходить в виде маркета в одном из лофтов города, во второй день состоится показ в клубе-ресторане Москвы, где компетентное жюри и все гости мероприятия будут выбирать лучшего дизайнера.
20 мая дизайнеры представят свои коллекции для широкой аудитории в коммерческих целях, каждый сможет примерить и даже купить наряд. Также в рамках первого дня зрителей ожидает небольшой показ от каждого дизайнера! В конце дня пройдет пресс конференция, на которой участники смогут ответить на самые волнующие вопросы СМИ. (Аудитория 150-200 человек).
21 мая состоится большое шоу, где каждый показ будет раскрывать свой секрет. Конкурс проходит в два этапа, по итогам которых путём голосования выносится решение о лучшей коллекции. Теперь в голосовании будут принимать участие не только члены жюри, известные медиа личности, артисты, историки моды, состоявшиеся дизайнеры, но и зрители! (Аудитория 300-400 человек).
Место проведения мероприятия: SHAKTI TERRACE.
Неизменные члены жюри: Alex No, Анатолий Вовк, Дмитрий Захаров, а также две приглашённые звезды.
Время проведения мероприятия: с 16:00 – 22:00.
http://www.esque.su/index.php/events/announcements/839-fashion-bitva-3
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Санкт-Петербург. Москва. Казань.
Комета моды уже летит в сторону трех столиц России.
Звездная пыль легла на улицы Петербурга, Москвы и Казани, а значит совсем скоро на небосклоне засияет новое созвездие дизайнеров, которые вступят в борьбу за звание лучшего.
В этом сезоне битва приобретает новый космический виток. Пройдет борьба в два дня. Первый из которых будет осуществлен в виде маркета в одном из лофтов города. Дизайнеры представят свои коллекции для широкой аудитории в коммерческих целях, каждый сможет примерить и даже купить наряд. Так-же в рамках первого дня зрителей ожидает небольшой показ от каждого дизайнера! В конце дня пройдет пресс конференция, на которой участники смогут ответить на самые волнующие вопросы СМИ!
Второй день - это большое шоу, каждый показ, как планета, будет раскрывать свой секрет. Мы перенесемся в млечный путь, состоящий из шедевров, интриг, обсуждений и результатов. Теперь решения будут принимать не только члены жюри, известные медиа личности, артисты, историки моды, состоявшиеся дизайнеры, но и зрители!
С первого дня битвы будет запущено зрительское голосование. Все поклонники смогут проголосовать за любимого дизайнера!
Более подробная информация и условия участия:
СПб: 8904-511-42-10
Москва: 8925-468-44-62
Казань: 8904-511-42-10
Создай космос вместе с нами, это будет звездная битва!
Сome to the space! #fashionbitva #esque #esquesu