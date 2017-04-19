В Москве 20 и 21 мая 2017г. состоится Fashion битва №3. Первый день «битвы» будет проходить в виде маркета в одном из лофтов города, во второй день состоится показ в клубе-ресторане Москвы, где компетентное жюри и все гости мероприятия будут выбирать лучшего дизайнера.

20 мая дизайнеры представят свои коллекции для широкой аудитории в коммерческих целях, каждый сможет примерить и даже купить наряд. Также в рамках первого дня зрителей ожидает небольшой показ от каждого дизайнера! В конце дня пройдет пресс конференция, на которой участники смогут ответить на самые волнующие вопросы СМИ. (Аудитория 150-200 человек).



21 мая состоится большое шоу, где каждый показ будет раскрывать свой секрет. Конкурс проходит в два этапа, по итогам которых путём голосования выносится решение о лучшей коллекции. Теперь в голосовании будут принимать участие не только члены жюри, известные медиа личности, артисты, историки моды, состоявшиеся дизайнеры, но и зрители! (Аудитория 300-400 человек).



Место проведения мероприятия: SHAKTI TERRACE.

Неизменные члены жюри: Alex No, Анатолий Вовк, Дмитрий Захаров, а также две приглашённые звезды.

Время проведения мероприятия: с 16:00 – 22:00.

http://www.esque.su/index.php/events/announcements/839-fashion-bitva-3